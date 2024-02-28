Что будет с Горячим Ключом? Мэр курорта рассказал об изменении статуса города

29 февраля депутаты ЗСК решат судьбу Горячего Ключа. Вернее, его теперешнего статуса как городского округа. Решено понизить его до муниципального. И этому есть объяснение. По закону, в населенный пункт, наделенный статусом городского округа должны входить еще города или поселки городского типа. Ни того, ни другого в округе Горячий Ключ нет. А вместе с входящими в него станицами количества жителей все равно не хватает, чтобы называться городским.
Обо всех грядущих изменениях сообщил накануне решающего голосования мэр курорта Сергей Белопольский.
«В Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 87-ФЗ внесены изменения — теперь есть понятия городского округа и муниципального. Статус зависит от соответствия ряду критериев: в первую очередь, численности и плотности населения. Горячий Ключ, в состав которого входят и сельские территории, согласно классификации станет муниципальным округом, как и многие другие муниципальные образования всех субъектов России», — уточнил он.
Однако, по словам главы Горячего Ключа, город останется городом.
Но у него появится больше финансовых возможностей.
«Эту работу проведут все субъекты РФ до 1 января следующего года. Мера имеет больше юридический характер, чем практический. Будущие изменения не повлияют на социально-экономическое положение нашего муниципалитета», — пояснил Сергей Белопольский.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Кубани рассчитывают повысить качество управления в Горячем Ключе. То есть муниципальный округ сможет чаще участвовать в важных госпрограммах, благодаря которым при недостатке собственных бюджетов можно ремонтировать дороги, строить школы и детсады. Со сменой статуса в населенном пункте останется больше налогов, но сократится объем трансфертов из регионального бюджета.
К слову, менять мэра жителям не придется. Дополнительных выборов в Горячем Ключе из-за смены статуса городского округа не будет.