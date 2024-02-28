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Что будет с Горячим Ключом? Мэр курорта рассказал об изменении статуса города

Мэр Горячего Ключа прояснил, что дает изменение статуса города.

29 февраля депутаты ЗСК решат судьбу Горячего Ключа. Вернее, его теперешнего статуса как городского округа. Решено понизить его до муниципального. И этому есть объяснение. По закону, в населенный пункт, наделенный статусом городского округа должны входить еще города или поселки городского типа. Ни того, ни другого в округе Горячий Ключ нет. А вместе с входящими в него станицами количества жителей все равно не хватает, чтобы называться городским.

Обо всех грядущих изменениях сообщил накануне решающего голосования мэр курорта Сергей Белопольский.

«В Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 87-ФЗ внесены изменения — теперь есть понятия городского округа и муниципального. Статус зависит от соответствия ряду критериев: в первую очередь, численности и плотности населения. Горячий Ключ, в состав которого входят и сельские территории, согласно классификации станет муниципальным округом, как и многие другие муниципальные образования всех субъектов России», — уточнил он.

Однако, по словам главы Горячего Ключа, город останется городом.

Но у него появится больше финансовых возможностей.

«Эту работу проведут все субъекты РФ до 1 января следующего года. Мера имеет больше юридический характер, чем практический. Будущие изменения не повлияют на социально-экономическое положение нашего муниципалитета», — пояснил Сергей Белопольский.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Кубани рассчитывают повысить качество управления в Горячем Ключе. То есть муниципальный округ сможет чаще участвовать в важных госпрограммах, благодаря которым при недостатке собственных бюджетов можно ремонтировать дороги, строить школы и детсады. Со сменой статуса в населенном пункте останется больше налогов, но сократится объем трансфертов из регионального бюджета.

К слову, менять мэра жителям не придется. Дополнительных выборов в Горячем Ключе из-за смены статуса городского округа не будет.