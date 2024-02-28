Что будет с Горячим Ключом? Мэр курорта рассказал об изменении статуса города

29 февраля депутаты ЗСК решат судьбу Горячего Ключа. Вернее, его теперешнего статуса как городского округа. Решено понизить его до муниципального. И этому есть объяснение. По закону, в населенный пункт, наделенный статусом городского округа должны входить еще города или поселки городского типа. Ни того, ни другого в округе Горячий Ключ нет. А вместе с входящими в него станицами количества жителей все равно не хватает, чтобы называться городским.