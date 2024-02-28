Жителей Приднестровья пытаются запугать, заявил глава ПМР

«Обратите внимание, какая была истерика. Цель блогеров, некоторых так называемых СМИ — сорвать съезд, напугать, заставить замолчать. Голос приднестровцев должен быть услышан. Мы должны говорить о своей свободе, о своих правах. Все, кто поднимает истерику, против мира в Приднестровье. Не стесняйтесь говорить. Нам никто не имеет права закрыть рот. Это наше право — быть услышанными!».