Жителей Приднестровья пытаются запугать, заявил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что жителей ПМР пытаются запугать и заставить замолчать, чтобы они не смогли рассказать миру о положении в регионе.
«Обратите внимание, какая была истерика. Цель блогеров, некоторых так называемых СМИ — сорвать съезд, напугать, заставить замолчать. Голос приднестровцев должен быть услышан. Мы должны говорить о своей свободе, о своих правах. Все, кто поднимает истерику, против мира в Приднестровье. Не стесняйтесь говорить. Нам никто не имеет права закрыть рот. Это наше право — быть услышанными!».
Основной темой обсуждения на съезде заявлено экономическое давление Кишинева, в результате которого экономика непризнанной республики уже потеряла порядка 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений. По итогам января объем импорта сократился на 19%, таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18%.
Красносельский отметил, что Кишинев традиционно использует глобальные трудности для ущемления Приднестровья. Это касается и распада Советского Союза, когда власти Молдавии предприняли силовую попытку завершить конфликт; это касается и пандемии СOVID-2019, и российской военной операции против Украины.
Глава ПМР указал и на лицемерие властей Молдавии.
«Очень смешно выглядят заявления некоторых должностных лиц Молдовы, что Молдова выплачивает пенсии, пособия и зарплаты приднестровцам. Это ложь, только приднестровский бюджет это делает. Мы выполняем свои социальные обязательства. Мы обеспечиваем права и свободы наших граждан. Выступаем за продолжение переговорного процесса. И главное — за мир в Приднестровье».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.