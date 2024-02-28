Лукашенко обратился к новому президенту Венгрии, сказав о конструктивном диалоге

Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Венгрией на основе равноправия, взаимного уважения. Кроме того, президент Беларуси сказал про содержательные двусторонние отношения в следующих сферах. Указаны спортивная, энергетическая, торгово-экономическая, а также научно-техническая, культурная и ряд других. Глава государства выразил надежду на то, что при поддержке Тамаша Шуйока сотрудничество Беларуси и Венгрии продолжит укрепляться, а также расширяться.