Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами

Для выполнения первого шага следует проверить, какие способы голосования доступны — онлайн на странице elec.mos.ru или на участках с использованием терминалов. Для этого нужно войти в личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы, после чего в блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию нажать кнопку «Получить информацию».