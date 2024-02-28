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Токаев принял председателя агентства по делам госслужбы

Астана. 28 февраля. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбай, сообщает пресс-служба Акорды.
Источник: КазТАГ

«Президент поручил продолжить работу по формированию сервисного и клиентоориентированного государственного аппарата, профессионализации госслужащих и внедрению современных технологий в систему государственной службы», — говорится в сообщении.

Дархан Жазыкбай:

  • отчитался об итогах деятельности Агентства по делам государственной службы за 2023 год и ознакомил с планами на предстоящий период;
  • доложил о работе по формированию гибридной модели государственной службы, объединяющей элементы карьерной и позиционной моделей;
  • представил информацию о мерах, нацеленных на формирование открытого госаппарата, в том числе по привлечению специалистов из частного сектора, внеконкурсному назначению выпускников ВУЗов на низовые должности;
  • ознакомил с результатами пилотного проекта отбора на госслужбу по системе e-Qyzmet, позволившей в 2,7 раза увеличить количество участников в конкурсах на занятие вакантных должностей: в этом году началось поэтапное внедрение системы отбора e-Qyzmet во всех госорганах.
  • проинформировал о деятельности Агентства в сферах контроля качества оказания госуслуг, дебюрократизации системы управления.