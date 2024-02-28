Назначен аким района Есиль в Астане

Он родился 4 мая 1981 года.
Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахскую инженерно-техническую академию и Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева.
Трудовую деятельность начал с 2006 года в общественном объединении «Фонд “Мүлһин”. В разные годы работал в общественных и частных структурах.
С 2012 по 2013 годы работал заместителем председателя правления АО «НК “СПК Жетысу” в Талдыкоргане. С 2013 по 2013 годы — помощник акима Талгарского района (Алматинская область, г. Талгар). С 2013 по 2019 годы — заместитель акима Талгарского района (Алматинская область, г. Талгар).С 2019 года до назначения работал заместителем акима района Есиль Астаны.
21 февраля 2024 года стало известно о назначении Олжаса Сапарбекова на должность вице-министра промышленности и строительства.