Назначен аким района Есиль в Астане

С 2012 по 2013 годы работал заместителем председателя правления АО «НК “СПК Жетысу” в Талдыкоргане. С 2013 по 2013 годы — помощник акима Талгарского района (Алматинская область, г. Талгар). С 2013 по 2019 годы — заместитель акима Талгарского района (Алматинская область, г. Талгар).С 2019 года до назначения работал заместителем акима района Есиль Астаны.