Экс-генпрокурор Стояногло оправдан судом первой инстанции

«Решение, принятое сегодня, было очевидным с момента открытия дела. В моих действиях изначально не было криминальных составляющих. Все знают, что мои действия не принесли ущерба государству. По этому делу во время рассмотрения и уголовного преследования не представили ни одного доказательства моей вины».