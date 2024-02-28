Экс-генпрокурор Стояногло оправдан судом первой инстанции

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло был оправдан судом первой инстанции по делу о злоупотреблении служебным положением.
Дело, по которому экс-генпрокурор обвиняется в превышении должностных полномочий или превышении служебных обязанностей (статья 328 УК) предусматривает до 15 лет лишения свободы.
После оглашения приговора Стояногло заявил журналистам, что решение суда было очевидны, поскольку дело против него было сфальсифицировано и носит политический характер.
«Решение, принятое сегодня, было очевидным с момента открытия дела. В моих действиях изначально не было криминальных составляющих. Все знают, что мои действия не принесли ущерба государству. По этому делу во время рассмотрения и уголовного преследования не представили ни одного доказательства моей вины».
Стояногло преобвиняют еще по трем статьям: пассивная коррупция, активная коррупция и ложные заявления. Он не признает себя виновным.
Отстранение генпрокурора Александра Стояногло
Напомним, 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Президент Молдовы Майя Санду подписала 26 сентября 2023 года указ об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора страны, основываясь на постановлении Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года.
Стояногло был назначен на пост генерального прокурора в 2019 году сроком на семь лет.