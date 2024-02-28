Молдова получит от ЕБРР 150 миллионов евро на ремонт дорог

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Правительство Молдовы одобрило ратификацию кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о реализации проекта по ремонту дорог в республике, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры и регионального развития.
Документ предусматривает выделение Молдове в качестве кредита 150 миллионов евро. Данная сумма на половину покроет затраты на реализацию проекта по ремонту дорог «Молдова V». Еще часть суммы выделяет Европейский инвестиционный банк.
«За счет предоставленных средств будет отремонтирована и модернизирована трасса М2, второй сектор кишиневской кольцевой автодороги, протяженностью примерно на семь километров, путем его расширения до четырех полос движения. Также будет восстановлено около 85 километров трассы М1 от границы с Румынией, через Леушены, Кишинев, Дубоссары до границы с Украиной», — говорится в заявлении Мининфраструктуры.
Указанные две национальные трассы являются частью общеевропейской транспортной сети TEN-T, подчеркнули в министерстве.