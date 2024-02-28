Молдова получит от ЕБРР 150 миллионов евро на ремонт дорог

«За счет предоставленных средств будет отремонтирована и модернизирована трасса М2, второй сектор кишиневской кольцевой автодороги, протяженностью примерно на семь километров, путем его расширения до четырех полос движения. Также будет восстановлено около 85 километров трассы М1 от границы с Румынией, через Леушены, Кишинев, Дубоссары до границы с Украиной», — говорится в заявлении Мининфраструктуры.