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Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма приняла более 76 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избиркома республики Инна Гузеева.
Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на вчерашний день данным способом голосования (ДЭГ — ред.) планируют воспользоваться уже более 76 тысяч избирателей. Это то количество заявлений, которое подано по состоянию на вчерашний день», — сказала она.

В свою очередь сервисом «Мобильный избиратель», позволяющим проголосовать на выборах по месту нахождения, на данный момент воспользовались 17,8 тыс. крымчан, добавила Гузеева.

Заявление на участие в ДЭГ можно подать на портале «Госуслуги» до 11 марта включительно. Для включения в список избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель») можно подать не позже, чем за три дня до первого дня голосования (15 марта) на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах или территориальных избирательных комиссиях до 11 марта.

Помимо традиционной формы голосования непосредственно на избирательных участках и ДЭГ, в Крыму на выборах главы государства будет применяться традиционное голосование на дому, на придомовых территориях, а также голосование групп избирателей в тех населенных пунктах, где нет помещений для голосования, добавила Гузеева.

«У нас есть участки, которые включают в свои границы несколько населенных пунктов, и помещение для голосования находится только в одном из них. Для этих категорий будут установлены графики, будут определены места для такого голосования. Соответствующее постановление наша комиссия должна принять не позднее 7 марта», — отметила она.

Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу «Мобильный избиратель».