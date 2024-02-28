Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента

«По состоянию на вчерашний день данным способом голосования (ДЭГ — ред.) планируют воспользоваться уже более 76 тысяч избирателей. Это то количество заявлений, которое подано по состоянию на вчерашний день», — сказала она.
В свою очередь сервисом «Мобильный избиратель», позволяющим проголосовать на выборах по месту нахождения, на данный момент воспользовались 17,8 тыс. крымчан, добавила Гузеева.
Заявление на участие в ДЭГ можно подать на портале «Госуслуги» до 11 марта включительно. Для включения в список избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель») можно подать не позже, чем за три дня до первого дня голосования (15 марта) на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах или территориальных избирательных комиссиях до 11 марта.
Помимо традиционной формы голосования непосредственно на избирательных участках и ДЭГ, в Крыму на выборах главы государства будет применяться традиционное голосование на дому, на придомовых территориях, а также голосование групп избирателей в тех населенных пунктах, где нет помещений для голосования, добавила Гузеева.
«У нас есть участки, которые включают в свои границы несколько населенных пунктов, и помещение для голосования находится только в одном из них. Для этих категорий будут установлены графики, будут определены места для такого голосования. Соответствующее постановление наша комиссия должна принять не позднее 7 марта», — отметила она.
По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу «Мобильный избиратель».