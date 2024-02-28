Сколько крымчан пожелали проголосовать онлайн на выборах президента

«У нас есть участки, которые включают в свои границы несколько населенных пунктов, и помещение для голосования находится только в одном из них. Для этих категорий будут установлены графики, будут определены места для такого голосования. Соответствующее постановление наша комиссия должна принять не позднее 7 марта», — отметила она.