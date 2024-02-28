МИД прокомментировал нападение на белоруску в Варшаве

Ранее польские СМИ сообщили о нападении на 25-летнюю белоруску в центре Варшавы. Происшествие случилось ночью с 24 на 25 февраля. На девушку напал неизвестный мужчина, угрожал ножом, после чего затащил ее в подворотню и изнасиловал. При этом злоумышленник душил девушку.