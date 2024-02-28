МИД прокомментировал нападение на белоруску в Варшаве

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Белорусские дипломаты направили запросы в правоохранительные органы Польши относительно нападения на гражданку Беларуси в Варшаве, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
«В белорусские загранучреждения никаких обращений либо официальной информации по данному вопросу не поступало. Соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Польши», — сказали в МИД.
Ранее польские СМИ сообщили о нападении на 25-летнюю белоруску в центре Варшавы. Происшествие случилось ночью с 24 на 25 февраля. На девушку напал неизвестный мужчина, угрожал ножом, после чего затащил ее в подворотню и изнасиловал. При этом злоумышленник душил девушку.
Как сообщило издание Fakt, инцидент видели прохожие, но никто не отреагировал на действия преступника. После этого мужчина сел в трамвай и уехал с места преступления.
Девушку без сознания нашел на улице возле дома охранник, он и вызвал скорую помощь. Медики несколько минут реанимировали белоруску, сейчас они продолжают бороться за ее жизнь.
Что касается преступника, то, как пишет польское издание, его задержали через несколько часов после происшествия. Ему грозит пожизненное лишение свободы.