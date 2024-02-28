Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития РФ

Также Путин утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года. В ней указывается, что деятельность фонда будет направлена на достижение трех стратегических целей: увеличение числа его грантополучателей при сохранении качества поддержанных программ и проектов, выявление и поддержку прорывных исследований и формирование передовых исследовательских коллективов в различных областях науки, в том числе проводящих междисциплинарные исследования, а также на реализацию программ и проектов полного научно-технологического цикла для внедрения в отечественную экономику наукоемких технологий.