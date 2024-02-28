Шойгу потребовал ускорить поставки техники в армию

По словам президента, оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв», некоторые работают в три смены, снабжение армии улучшается. Путин рассказал, что в 2023 году поставки бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в четыре с половиной. В целом количество закупаемых основных образцов военной техники повысилось в 2,7 раза, особо востребованных — в семь раз. В целом выполнение гособоронзаказа по итогам 2023 года ожидалось на уровне 98%.