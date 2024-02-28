Польша обсуждает с Украиной временное закрытие границ

«Мы обсуждаем также с украинской стороной временное закрытие [польско-украинской] границы и в целом остановку товарообмена [между двумя странами]», — отметил глава польского правительства. Он подчеркнул, что подобная мера могла бы носить только временный характер и была бы болезненной для обеих сторон. Варшава и Киев, считает польский премьер, должны сконцентрироваться на поиске долгосрочных решений экономического конфликта между двумя странами.