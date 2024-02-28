Как Крым готовится к выборам президента России

«Все силы и средств задействованы, чтобы никаких срывов и неприятностей в этом направлении не было. Соответствующим образом подготовлены и наши комиссии. У нас есть полное взаимопонимание с представителями правоохранительных органов, которые также четко знают о тех функциях, которые на них возлагаются при проведении выборов», — сказал он.