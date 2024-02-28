Как Крым готовится к выборам президента России

«В Крыму 603 участка будут оснащены видеонаблюдением, на 527 участках установят средства видеофиксации. Это требование Центральной избирательной комиссии. На это мероприятие выделяются очень большие деньги, чтобы не было никаких инсинуаций по поводу вбросов и других схем», — сказал Малышев.
Видеонаблюдение на этих участках будет вестись круглосуточно
Всего в Крыму на выборах главы государства сформированы 1165 участковых избирательных комиссий (УИК) и 28 территориальных избиркомов (ТИК). Еще 35 комиссий будут работать в местах временного пребывания избирателей, в том числе в 34 медицинских учреждениях и следственном изоляторе.
На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.
Особе внимание уделено безопасности участников избирательного процесса в дни голосования, отметил Малышев.
«Все силы и средств задействованы, чтобы никаких срывов и неприятностей в этом направлении не было. Соответствующим образом подготовлены и наши комиссии. У нас есть полное взаимопонимание с представителями правоохранительных органов, которые также четко знают о тех функциях, которые на них возлагаются при проведении выборов», — сказал он.
По состоянию на 1 января в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяча 251 избиратель. По словам секретаря Избиркома РК Натальи Безрученко, для проведения голосования в республике «Издательство и типография “Таврида” изготовит 1 млн 478,8 тыс. бюллетеней. Их передача Избиркому состоится 6 марта.
По информации Избиркома РФ, по состоянию на 28 февраля более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ. Такой формат голосования доступен жителям 28 регионов. 1,8 миллиона заявились на голосование через программу «Мобильный избиратель».