В среду, 28 февраля, в Воронеж приехал тематический поезд «Сила в правде». Вагоны в нем были необычными. Вместо первого вагона — платформы, где стоит свежий трофей — американская БМП (боевая машина пехоты) «Брэдли». Впереди нее образцы новой российской техники. Выглядят они намного круче. И дело даже не в боевых повреждениях. «Брэдли» во время сражений на авдеевском направлении в ДНР в ноябре 2023 года удалось захватить почти целехоньким. Просто даже внешне наши машины выглядят куда мощнее.
В следующем вагоне показывают, чем питаются наши бойцы. Говядина, свинина, каши перловая и гречневая — все в компактных баночках и пакетах. И главное — ничего иностранного, все отечественное.
В вагоне, посвященном истории Великой Отечественной войны, много архивных фотографий и документов. А еще есть знамя, поднятое Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией над рейхстагом. Точнее, точная его копия. Как поясняет экскурсовод, подлинное знамя берегут и из музея не вывозят. И это правильно.
Далее следуют вагоны с трофейным оружием. В нем очень много американских и европейских смертоносных изделий. Есть, увы, и оружие из вроде бы нейтральной ЮАР. И уж совсем неприятно удивил трофейный гранатомет из Китая. Видимо, для некоторых предпринимателей из Поднебесной разговоры о дружбе не более чем слова, бизнес важнее.
Любопытно, что есть среди трофеев такая, казалось бы, архаика как арбалет австрийского производства. Оказывается, на передовой и он тоже вполне себе грозное оружие. Как пояснил военный, находившийся в вагоне, его используют диверсионные вражеские группы. Подбираются в темноте и пускают стрелы. В отличие от пуль они летят практически бесшумно.
Есть в поезде и стенд с обломками смертоносного оружия, наделавшего бед в ДНР. Присутствуют на нем и останки хваленого «Хаймерса», «трех семерок», угробивших шесть человек, ракеты, выпущенной по Донецкой больнице.
Наше самое грозное оружие представлено макетом атомной подводной лодки. Военный из Калининграда сообщил, что если на Хиросиму и Нагасаки сбросили бомбы в 15 и 18 килотонн, то на этой субмарине размещается вооружение в 1500 килотонн. Суровый аппарат! Из интерактивных «фишек»: можно было попробовать себя оператором дрона или командиром корабля.
А еще волонтеры предлагали написать нашим солдатам письма. Ящики для них стоят там же. В одном из вагонов есть православный уголок: большая икона Иисуса Христа, лампадка. И ящички, куда можно опустить записки за здравие. Наши бойцы никогда не забывают, что в сражении нужно просить Божьей помощи. Об этом свидетельствуют и многочисленные фотографии, где для российских воинов проводят службы не только православные, но и мусульманские священники. Как пел Егор Летов, не бывает атеистов в окопах под огнем. Тем более, когда есть понимание, что враги отдали душу дьяволу.
ЦИФРА.
За несколько часов поезд «Сила в правде» посетили в Воронеже более 10 тысяч человек.