Воронежцам показали трофейное оружие и технику из США, Европы, ЮАР и Китая

А еще волонтеры предлагали написать нашим солдатам письма. Ящики для них стоят там же. В одном из вагонов есть православный уголок: большая икона Иисуса Христа, лампадка. И ящички, куда можно опустить записки за здравие. Наши бойцы никогда не забывают, что в сражении нужно просить Божьей помощи. Об этом свидетельствуют и многочисленные фотографии, где для российских воинов проводят службы не только православные, но и мусульманские священники. Как пел Егор Летов, не бывает атеистов в окопах под огнем. Тем более, когда есть понимание, что враги отдали душу дьяволу.