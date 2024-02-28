Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

Ранее в среду Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.