Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — отметили в ведомстве.
Ранее в среду Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.
Помимо этого, в Тирасполе напомнили об уникальном положительном опыте российского миротворчества в регионе и статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.
Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре и принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев.
Депутаты ПМР также попросят Международный комитет Красного Креста предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.
В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.