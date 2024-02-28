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Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел после обращения депутатов ПМР из-за экономической блокады со стороны Молдавии.
Источник: © РИА Новости

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — отметили в ведомстве.

Ранее в среду Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиления экономических ограничений со стороны Кишинева. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.

Помимо этого, в Тирасполе напомнили об уникальном положительном опыте российского миротворчества в регионе и статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.

В документе отмечается, что парламентарии обратятся к генсеку ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, а также к участникам международного переговорного процесса в формате «5+2» и ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.

Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре и принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев.

Депутаты ПМР также попросят Международный комитет Красного Креста предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.

В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.

дипломатия