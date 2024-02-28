МИД назвал защиту интересов жителей Приднестровья приоритетом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Защита интересов жителей Приднестровья один приоритетов, все просьбы всегда с вниманием рассматриваются профильными ведомствами РФ, сообщили РИА Новости в МИД России в связи с обращением депутатов Приднестровья.
«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами».
Ранее в среду Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиливающейся экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов всех уровней ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.
В Тирасполе также напомнили об уникальном положительном миротворческом опыте в регионе и о статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.