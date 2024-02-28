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МИД назвал защиту интересов жителей Приднестровья приоритетом

МИД России назвал защиту интересов жителей ПМР приоритетом.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Защита интересов жителей Приднестровья один приоритетов, все просьбы всегда с вниманием рассматриваются профильными ведомствами РФ, сообщили РИА Новости в МИД России в связи с обращением депутатов Приднестровья.

«Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами».

отметили в ведомстве.

Ранее в среду Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиливающейся экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов всех уровней ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.

В Тирасполе также напомнили об уникальном положительном миротворческом опыте в регионе и о статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

В 2006 году в непризнанной республике состоялся референдум, на котором 96,62 процента населения высказались за присоединение к России. Тем не менее никакого решения от Москвы тогда не последовало.