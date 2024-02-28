Пашинян назвал условие заморозки участия Армении в ОДКБ «де-юре»

«Уже год у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы долгое время не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. В ОДКБ действует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем по простой причине, потому что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, что означает заморозка участия Армении в организации.