СМИ: в Польше готовят боевиков для захвата власти в Белоруссии

Азаров, которого в этом месяце суд Белоруссии приговорил заочно к 25 годам лишения свободы, ранее сбежал на Украину, а затем в Польшу. Он сообщил телеканалу, что из Польши члены организации готовят переворот в Белоруссии и пытаются организовать диверсии на территории страны. Так, члены BYPOL проходят подготовку на военных полигонах в Польше, где их обучают бывшие спецназовцы.