СМИ: в Польше готовят боевиков для захвата власти в Белоруссии

ГААГА, 28 фев — РИА Новости. Члены террористической организации BYPOL, близкие к белорусской оппозиции, обучаются на полигонах в Польше, чтобы осуществить военный переворот в Белоруссии, передает бельгийский телеканал VRT со ссылкой на лидера организации Александра Азарова.
«Группа бывших белорусских полицейских и военнослужащих заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии (Александра — ред.) Лукашенко», — сообщил VRT в среду.
Это следует из интервью телеканалу Александра Азарова, который руководит террористической организацией BYPOL, созданной бывшими сотрудниками силовых структур для противодействия белорусским властям.
Азаров, которого в этом месяце суд Белоруссии приговорил заочно к 25 годам лишения свободы, ранее сбежал на Украину, а затем в Польшу. Он сообщил телеканалу, что из Польши члены организации готовят переворот в Белоруссии и пытаются организовать диверсии на территории страны. Так, члены BYPOL проходят подготовку на военных полигонах в Польше, где их обучают бывшие спецназовцы.
«Здесь уже прошли обучение сотни человек», — заявил Азаров. По его словам, члены группировки также организовывали диверсии на белорусских железных дорогах в первые недели российской спецоперации на Украине.
В августе 2022 года Верховный суд Белоруссии признал BYPOL террористической организацией. В генпрокуратуре Белоруссии ранее поясняли, что организация была создана в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Белоруссии, но с мая 2021 года BYPOL используется с целью объединения сторонников без учета их принадлежности к силовым ведомствам.