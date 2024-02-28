Молдавия отреагировала на обвинения Приднестровья в экономической блокаде

КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян считает, что Тирасполь использует пропагандистские заявления, обвиняя Кишинев в экономической блокаде.
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР.
«Правительство и Бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя, подчеркивая, что приднестровский регион извлекает выгоду из продвигаемой Кишиневом политики мира, безопасности и экономической интеграции с Европейским Союзом, выгодной для всех граждан, независимо от того, проживают они на правом или на левом берегу Днестра», — заявил Серебрян в Telegram-канале Бюро по реинтеграции республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.