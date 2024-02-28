Акима и чиновников наказали за застолье в сакральном месте

В социальных сетях появилось видео с накрытыми столами в гостевом комплексе одного из сакральных мест региона. Автор ролика заявляет, что на видео были запечатлены руководители отделов района во главе с акимом Щербактинского района Сержаном Иманкуловым.
Голос за кадром сообщает, что якобы чиновники пытались замаскировать под совещание обычное застолье. В пресс-службе акима Павлодарской области подтвердили, что чиновники района устроили обед на территории мавзолея.
Как выяснилось, все произошло еще 5 января этого года. В тот день у акима Щербактинского района был рабочий выезд.
«На одной из точек посещения — в мавзолее Габдул-Уахит Хазрета прошло совещание по вопросу развития внутреннего туризма. По окончании мероприятия во время обеденного перерыва в 13:00 в здании гостевого дома, расположенного на территории мавзолея, было организовано чаепитие», — прокомментировали в пресс-службе акима Павлодарской области.
Здесь же сообщили, что работники акимата начали к нему готовиться с утра.
«Подтверждены факты подготовки застолья, а именно завоз продуктов, приготовление блюд сотрудниками акимата района с 09:13, то есть в рабочее время, что является нарушением служебной дисциплины. По данному факту к дисциплинарной ответственности привлечены аким Щербактинского района Иманкулов С. Е., заместитель акима района Негманова Р. А. и руководитель аппарата акима района Жакишева Г. Е.» — сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.
Сержан Иманкулов за ослабление контроля получил от главы региона замечание, а его шестеро подчиненных — выговоры.
«Руководители четырех отделов выехали в 08:30 по поручению, как они говорят, заместителя акима района, который их туда направил, чтобы они провели уборку, все подготовили. На видео видно, что накрыт дастархан, бешбармак там был. По нашему представлению аким района привлек их к ответственности. Кроме того, эти сотрудницы приехали туда на служебном автомобиле руководителя одного из отделов района. По факту использования служебного автотранспорта в личных целях этого руководителя также привлекли к дисциплинарной ответственности», — рассказал корреспонденту Tengrinews.kz руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Ержан Карымсаков.
Аким Щербактинского района Сержан Иманкулов тоже прокомментировал попавшее в сеть видео.
«Мы проводили выездное совещание по конному туризму. В нашем районе мавзолей Габдул-Уахит Хазрета — единственное сакральное место. И поэтому регулярно выезжаем и смотрим состояние, убираем территорию, облагораживаем, субботники там проводим, рассматриваем планы развития туризма на месте. Это же территория района, общественное место. Если мы не будем там следить за порядком, во что оно превратится? Это лицо нашего района. Руководители отделов района заранее поехали, чтобы подготовиться к совещанию. После совещания мы попили чай, прочли молитву. Уже встали с мест, вошли трое негативно настроенных жителей и стали нас снимать», — рассказал аким района.
Он также заявил, что служебную машину его подчиненная в тот день заправляла за свой счет.
«На тот момент конкурс по закупу бензина еще не проводился. Служебный автомобиль руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства заправляла на свои деньги. По рекомендации совета по этике она привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, но с наказанием не согласна», — сказал аким Щербактинского района Сержан Иманкулов.