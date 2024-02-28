Акима и чиновников наказали за застолье в сакральном месте

«Руководители четырех отделов выехали в 08:30 по поручению, как они говорят, заместителя акима района, который их туда направил, чтобы они провели уборку, все подготовили. На видео видно, что накрыт дастархан, бешбармак там был. По нашему представлению аким района привлек их к ответственности. Кроме того, эти сотрудницы приехали туда на служебном автомобиле руководителя одного из отделов района. По факту использования служебного автотранспорта в личных целях этого руководителя также привлекли к дисциплинарной ответственности», — рассказал корреспонденту Tengrinews.kz руководитель департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Ержан Карымсаков.