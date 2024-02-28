Постпред при ОБСЕ призвал активизировать работу по ПМР в формате 5+2

ВЕНА, 28 фев — РИА Новости. Россия считает необходимым активизировать работу в признанном международным сообществом переговорном формате «5+2», в котором Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является посредником, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя РИА Новости обращение Приднестровья к РФ.
По словам дипломата, «на кону стоит сама способность Организации принять действенные превентивные меры по стабилизации обстановки и поиску политико-дипломатического решения конфликта».
«В этом плане мы считаем необходимым активизировать соответствующую работу в международно признанном переговорном формате “5+2”, в котором ОБСЕ, к слову, является посредником».
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. В частности, в документе говорится, что приднестровские депутаты намерены обратиться в адрес ОБСЕ с призывом повлиять на руководство в Кишеневе с целью возвращения к диалогу в рамках международного переговорного процесса.