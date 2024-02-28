Постпред при ОБСЕ призвал активизировать работу по ПМР в формате 5+2

Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. В частности, в документе говорится, что приднестровские депутаты намерены обратиться в адрес ОБСЕ с призывом повлиять на руководство в Кишеневе с целью возвращения к диалогу в рамках международного переговорного процесса.