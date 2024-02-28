В Молдове правительство предложит фермерам новый механизм кредитования: Помощь должны получать все аграрии — вопрос в том, где её взять, Брюссель молчит

Молдавским фермерам предложат новый механизм кредитования, согласно которому помощь получат все аграрии, а не только производители зерновых культур, как ранее предлагало правительство.
Об этом рассказал фермер Сергей Стефанко после встречи с главой Минсельхза Владимиром Болей и представителями коммерческих банков и Организации по развитию предпринимательства (ODA).
По его словам, фермеры запросили кредиты до 2 млн леев на период 3−5 лет.
А в это время, Минсельхоз Молдовы отправит новое письмо в Брюссель с просьбой выделения помощи для молдавских фермеров.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Владимир Боля после встречи с фермерами, представителями банков и других организаций.
«Нет, мы не говорили о моей поездке в Брюссель, мы напишем письмо. (…) В первую очередь нужно поговорить о ситуации фермером в Молдове. Я уже бывал однажды в Брюсселе и формулировал это, нужно объяснить почему пришли к такой беде. (…) О сумме и другом мы будем говорить в правительстве», — пояснил Боля.
Он отметил, что правительство находится на постоянной связи с Брюсселем.