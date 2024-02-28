В Молдове правительство предложит фермерам новый механизм кредитования: Помощь должны получать все аграрии — вопрос в том, где её взять, Брюссель молчит

«Нет, мы не говорили о моей поездке в Брюссель, мы напишем письмо. (…) В первую очередь нужно поговорить о ситуации фермером в Молдове. Я уже бывал однажды в Брюсселе и формулировал это, нужно объяснить почему пришли к такой беде. (…) О сумме и другом мы будем говорить в правительстве», — пояснил Боля.