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В Молдове правительство предложит фермерам новый механизм кредитования: Помощь должны получать все аграрии — вопрос в том, где её взять, Брюссель молчит

Минсельхоз Молдовы отправит новое письмо в Брюссель с просьбой выделения помощи для молдавских фермеров.
Источник: Соцсети

Молдавским фермерам предложат новый механизм кредитования, согласно которому помощь получат все аграрии, а не только производители зерновых культур, как ранее предлагало правительство.

Об этом рассказал фермер Сергей Стефанко после встречи с главой Минсельхза Владимиром Болей и представителями коммерческих банков и Организации по развитию предпринимательства (ODA).

По его словам, фермеры запросили кредиты до 2 млн леев на период 3−5 лет.

В среду ODA представит этот механизм аграриям и банкам. Ожидается, что его можно будет применять начиная с 15 марта. В тот же день аграрии начнут получать ответы на запрос о получении компенсаций и возмещении трат на НДС.

А в это время, Минсельхоз Молдовы отправит новое письмо в Брюссель с просьбой выделения помощи для молдавских фермеров.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Владимир Боля после встречи с фермерами, представителями банков и других организаций.

«Нет, мы не говорили о моей поездке в Брюссель, мы напишем письмо. (…) В первую очередь нужно поговорить о ситуации фермером в Молдове. Я уже бывал однажды в Брюсселе и формулировал это, нужно объяснить почему пришли к такой беде. (…) О сумме и другом мы будем говорить в правительстве», — пояснил Боля.

Он отметил, что правительство находится на постоянной связи с Брюсселем.

сельское хозяйство