В Сочи ежегодное послание Владимира Путина покажут в кинотеатрах

Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию. В 12:00 во всех во всех учреждениях культуры Сочи будет организована прямая трансляция мероприятия. Присоединиться к просмотру смогут бесплатно всех желающие.
«Для просмотра трансляции будут открыты ДК “Аэлита” на ул. Ворошиловской, 2/24, СДК “Орел-Изумруд” на ул. Петрозаводской, 10, ЦНК “Истоки” на ул. Труда, 13 А, ГДК “Юбилейный” на ул. Чехова, 48, Центральная районная библиотека Лазаревского района на ул. Победы, 62 и Дом культуры на ул. Гагарина, 51. Вход свободный», — уточнили в пресс-службе города.
Ожидается, что глава государства задаст вектор развития России на ближайшие шесть лет. Будут затронуты темы безопасности, социально-экономического развития и спецоперации. Также церемонию оглашения послания покажут по федеральным каналам. Как правило, встреча длится один-два часа. В 2023 году обращение продлилось 1 час 45 минут. Для тех, кто не сможет следить за речью Владимира Путина в прямом эфире, будет доступна запись мероприятия.