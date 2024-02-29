В Сочи ежегодное послание Владимира Путина покажут в кинотеатрах

Ожидается, что глава государства задаст вектор развития России на ближайшие шесть лет. Будут затронуты темы безопасности, социально-экономического развития и спецоперации. Также церемонию оглашения послания покажут по федеральным каналам. Как правило, встреча длится один-два часа. В 2023 году обращение продлилось 1 час 45 минут. Для тех, кто не сможет следить за речью Владимира Путина в прямом эфире, будет доступна запись мероприятия.