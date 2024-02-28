Глава МИД Приднестровья рассказал, какой помощи республика ждет от России

«Россия у нас страна-гарант, обеспечивает миротворческую операцию. Наша задача и совместная просьба к России — продолжать миротворческий механизм, чтобы он был реализован. Против него есть свои выпады, попытки демонтировать миротворческую операцию. Второй важнейший фактор — это то, что Россия является полноправным посредником в международном переговорном процессе. Поэтому мы просим применить политико-дипломатические меры защиты интересов жителей Приднестровья», — сказал Игнатьев.