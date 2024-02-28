МИД Молдавии заявил о самом низком уровне отношений с Россией

Отношения Молдавии и России находятся на самом низком уровне за всю историю, заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Он заявил, что Россия якобы планирует повлиять на результат президентских выборов и референдума по евроинтеграции, которые пройдут в стране осенью.