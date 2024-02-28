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Беларусь выступает за разработку договора о гарантиях неприменения ЯО

Положение дел в области международной безопасности и разоружения последние годы носит напряженный характер.
Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Беларусь предложила разработать глобальное соглашение о гарантиях неприменения ядерного оружия, сообщила постоянный представитель республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская.

Речь идет о ядерных странах, которые могли бы предоставить неядерным государствам данные гарантии.

«Впервые со времен появления ядерного оружия возникла абсолютно новая сфера применения силы в международных отношениях. Последствия, связанные с применением новых технологий, военным использованием искусственного интеллекта и автоматизацией оружейных систем, могут быть сопоставимы с угрозами применения оружия массового уничтожения».

сказала дипломат на заседании сегмента высокого уровня Конференции по разоружению.

По ее словам, в условиях системного кризиса современного миропорядка вопросы безопасности, разоружения и нераспространения приобретают экзистенциальный характер для всего международного сообщества.

Диалог о мире

Бельская отметила, что положение дел в области международной безопасности и разоружения последние годы носит напряженный характер. Она напомнила, что Беларусь выдвинула ряд инициатив, нацеленных на восстановление конструктивного многостороннего взаимодействия в сфере безопасности и разоружения. Важнейшая из них — инициатива президента страны Александра Лукашенко о начале многостороннего и равноправного глобального диалога по безопасности.

«Такой диалог должен оставить “за бортом” ментальность холодной войны, неоколониализма, незаконных санкций», — подчеркнула постпред.

После чего добавила, что к обсуждению вопросов глобального мира и безопасности должны активно подключаться страны БРИКС, ШОС, СВМДА и другие.

Также Лариса Бельская сказала, что Беларусь выступает против милитаризации космоса и поддерживает разработку международного договора по этой проблематике.