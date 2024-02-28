Беларусь выступает за разработку договора о гарантиях неприменения ЯО

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Беларусь предложила разработать глобальное соглашение о гарантиях неприменения ядерного оружия, сообщила постоянный представитель республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская.
Речь идет о ядерных странах, которые могли бы предоставить неядерным государствам данные гарантии.
«Впервые со времен появления ядерного оружия возникла абсолютно новая сфера применения силы в международных отношениях. Последствия, связанные с применением новых технологий, военным использованием искусственного интеллекта и автоматизацией оружейных систем, могут быть сопоставимы с угрозами применения оружия массового уничтожения».
По ее словам, в условиях системного кризиса современного миропорядка вопросы безопасности, разоружения и нераспространения приобретают экзистенциальный характер для всего международного сообщества.
Диалог о мире
Бельская отметила, что положение дел в области международной безопасности и разоружения последние годы носит напряженный характер. Она напомнила, что Беларусь выдвинула ряд инициатив, нацеленных на восстановление конструктивного многостороннего взаимодействия в сфере безопасности и разоружения. Важнейшая из них — инициатива президента страны Александра Лукашенко о начале многостороннего и равноправного глобального диалога по безопасности.
«Такой диалог должен оставить “за бортом” ментальность холодной войны, неоколониализма, незаконных санкций», — подчеркнула постпред.
Также Лариса Бельская сказала, что Беларусь выступает против милитаризации космоса и поддерживает разработку международного договора по этой проблематике.