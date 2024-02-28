Беларусь выступает за разработку договора о гарантиях неприменения ЯО

Бельская отметила, что положение дел в области международной безопасности и разоружения последние годы носит напряженный характер. Она напомнила, что Беларусь выдвинула ряд инициатив, нацеленных на восстановление конструктивного многостороннего взаимодействия в сфере безопасности и разоружения. Важнейшая из них — инициатива президента страны Александра Лукашенко о начале многостороннего и равноправного глобального диалога по безопасности.