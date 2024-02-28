CNN узнал о планах Пентагона отправить Киеву помощь в обход конгресса

По словам собеседников телеканала, этот план пока не принят, однако он рассматривается даже без гарантий того, что конгресс в итоге согласует новый пакет помощи для Украины. Кроме этого, на фоне тяжелой ситуации на поле боя для ВСУ, ведутся разговоры и о других «потенциальных планах Б», пишет CNN.