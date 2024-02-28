США внимательно следят за действиями России в Приднестровье, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над преодолением разногласий и внимательно отслеживают действия России в Приднестровье, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Съезд депутатов всех уровней ПМР принял в среду резолюцию с обращением к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
«С учетом все более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе, мы очень пристально отслеживаем действия России и общую ситуацию в Приднестровье», — сказал Миллер на брифинге для СМИ.
Он подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах.
«Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь работать вместе и находить решения острых обеспокоенностей общин с обеих стороны», — сказал Миллер.