Президент Чада распорядился арестовать всех участников нападения на службу безопасности

«Президент и главнокомандующий ВС Чада провел 28 февраля заседание правительства по вопросам безопасности и нынешней ситуации в стране, — указывается в документе. — В нем участвовали несколько министров, члены личного кабинета главы государства, а также высшие военачальники, главы службы разведки и судебной власти. Они рассмотрели обстановку после нападения активистов СПГ на штаб-квартиру АНБ. Глава государства подчеркнул необходимость немедленно задержать исполнителей этого предосудительного акта, кем бы они ни были и какой пост ни занимали. Он также распорядился постоянно проводить обыски в столице всех зданий за исключением тех, которые принадлежат персонам, обладающим неприкосновенностью по закону».