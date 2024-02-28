Байден заявил, что его медосмотр не выявил ничего нового по сравнению с 2023 годом

26 февраля телеканал Fox News сообщил, что член Палаты представителей Конгресса США Кен Бак (республиканец от штата Колорадо) призывает отстранить Байдена от должности из-за сомнений в его способности исполнять обязанности президента. Демократ Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.