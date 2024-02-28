Вучич заявил, что не понимает негативного отношения сербов к Украине

«Хочу сказать людям в нашей стране, что, когда выражают некоторые взгляды против Украины, я должен отметить, что этого не понимаю. Понимаю наше отношение к России, отлично понимаю. Но не понимаю негативного отношения к Украине, потому что Украина никогда ничего против Сербии не сделала. Это хочу сказать всем людям, Украина не признала независимость Косово. Они наши славянские братья, так же как и наши славянские братья россияне. И стараемся иметь хорошие отношения», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.