Трампу отказали в отсрочке выплаты $454 млн по делу о мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Судья апелляционного суда Нью-Йорка отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в отсрочке выплаты штрафа в $454 млн по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, однако согласился временно отложить запрет на занятие политиком руководящих должностей в компаниях штата Нью-Йорк, следует из судебного решения.