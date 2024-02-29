В Алматинской области государству возвращено 20 тысяч га земель

С начала года были направлены исковые заявления в суд по 43 земельным участкам общей площадью 12,4 тысячи. га. Из них судами вынесены решения о признании недействительными типовых договоров аренды земельных участков общей площадью 10,5 тысячи га по 28 земельным участкам.