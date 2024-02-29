Врач Белого дома рассказал о болезнях Байдена

Кроме того, у 81-летнего американского лидера имеется ряд ранее выявленных заболеваний, следи которых мерцательная аритмия, периферическая нейропатия, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.
Помимо этого Байден страдает от сезонных аллергий. Для лечения всех вышеперечисленных болезней ему были выписаны лекарства.
Ранее О’Коннор пришел к выводу, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента США в полном объеме и без исключений. Врач счел его «здоровым, активным и крепким мужчиной».