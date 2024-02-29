Bild опубликовал «план нападения» России на Германию

Как пишет издание, 13-страничный документ называется «Анализ рисков для гражданской обороны», в нем описываются четырехэтапный процесс возникновения угрозы до начала войны и возможные последствия. Если Россия атакует, это станет «фундаментальным изменением ситуации в области безопасности для всей Европы», предупредили авторы документа. По их суждению, нападение на территорию страны «является правдоподобным сценарием».
Первая фаза: компания дезинформации в СМИ, соцсетях и другими способами для «раскола среди населения, дестабилизации общества и подрыва доверия к свободной демократии». Параллельно с этим могут осуществляться кибератаки и акты саботажа на электростанции, плотины и другие важные объекты. Характерной особенностью этого этапа станет секретность операций, «поэтому отдельные действия не могут быть однозначно отнесены» к определенному государству или государственному ведомству, сказано в документе.
Вторая фаза будет заключаться в концентрации Россией войск у границ альянса, в ответ на что страны НАТО усилят приграничный контингент, пересказывает Bild содержание документа. Случаи кибератак и диверсий учащаются, прежде всего для того, чтобы задержать передвижение армий НАТО, а космические спутники выводят из строя. Для замедления передвижения войск и подрыва доверия населения возможны также атаки на атомные реакторы, химические предприятия и гидротехнические сооружения в городах Германии, спрогнозировали в немецком правительстве.
Третья фаза предполагает точечные удары с применением конвенционального и не конвенциональных вооружений, которые наносятся «в том числе по целям на территории Федеративной Республики Германия», сказано в документе, большое количество космических спутников уничтожается.
Четвертая фаза заключается в прорыве российских войск вплоть до Германии, в воздухе, морском пространстве и на территории которой будут вестись боевые действия, следует из документа. Война ведется и в космосе, впервые там происходит «конфликт глобального масштаба», описывает Bild.
Опасения рисков столкновения с Россией прежде уже выражали западные политики и руководители НАТО. В руководстве альянса предупреждали, что мир «не является самим собой разумеющимся» и следует подготовиться на случай войны в ближайшие 20 лет. «Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет», — сказал глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в феврале.
Президент США Джо Байден считает, что если Россия одержит победу на Украине, то «нападет на союзников [США по] НАТО».
Российский президент Владимир Путин исключал планы начать войну с НАТО. «Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — рассказал он. По его словам, Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.
«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <…> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — подчеркнул Путин.
«Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные в первую очередь против нашей страны. <…> На все те действия, которые уже ФРГ в практическом русле предприняла, на все это будет дан адекватный ответ», — сказала представитель МИДа Мария Захарова.