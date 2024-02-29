Bild опубликовал «план нападения» России на Германию

«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <…> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — подчеркнул Путин.