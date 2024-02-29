Хабаровский храм посетил московский писатель

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, в краевую столицу он прибыл в рамках Всероссийского форума «История для будущего. Дальний Восток». Гость также посетил кадетскую школу имени святого Феодора Ушакова. Он интересовался, как в современных сложных исторически переломных условиях, в которых находится Россия и ее многонациональный народ, растут и воспитываются кадеты, присоединился к обсуждению проблем, стоящих перед системой образования в области военно-патриотического воспитания.