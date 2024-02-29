Хабаровских росгвардейцев уравняли в правах с другими участниками СВО

Участники добровольных формирований Росгвардии в зоне СВО будут пользоваться в Хабаровском крае точно такими же льготами и гарантиями, что и бойцы специальной военной операции, подписавшие контракты с минобороны. Пакет изменений в законодательство приняли депутаты регионального парламента.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в декабре прошлого года президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, который разрешил Росгвардии создавать добровольные отряды для участия в СВО. На их участников должны быть распространены точно такие же льготы, которыми пользуются контрактники минобороны. Сейчас регионы России приводят своё законодательство в соответствии с федеральным.
— Любая льгота, любая поддержка для людей, которые часто отдают Родине свои жизни, очень много значат. Это очень важно. Ведь и члены их семей могут воспользоваться этими льготами, — рассказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы Хабаровского края Виктор Лопатин. — В частности, поправки в закон вводят новую категорию военнослужащих, которые имеют право получать участки бесплатно. Речь идёт о добровольцах Росгвардии, на которых эта льгота раньше не распространялась. Этот пробел учтён. В другие законы также приняты соответствующие изменения.
Напомним, в сентябре прошлого года Законодательная дума Хабаровского края приняла ряд законов в поддержку участников СВО и членов их семей. Они могут бесплатно получить земельные участки в любом населенном пункте на территории региона. А пожилые родители погибших бойцов смогут рассчитывать на жильё в доме ветеранов. Согласно условиям, гражданин должен быть военнослужащим, либо добровольцем, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач Вооруженных Сил, либо проходить службу в войсках Росгвардии и иметь специальные звания полиции. Теперь эту возможность распространили и на участников добровольческих формирований Росгвардии.
Также они получили право на бесплатную юридическую помощь и ряд других преференций.