Хабаровских росгвардейцев уравняли в правах с другими участниками СВО

— Любая льгота, любая поддержка для людей, которые часто отдают Родине свои жизни, очень много значат. Это очень важно. Ведь и члены их семей могут воспользоваться этими льготами, — рассказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы Хабаровского края Виктор Лопатин. — В частности, поправки в закон вводят новую категорию военнослужащих, которые имеют право получать участки бесплатно. Речь идёт о добровольцах Росгвардии, на которых эта льгота раньше не распространялась. Этот пробел учтён. В другие законы также приняты соответствующие изменения.