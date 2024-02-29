Суд в Иллинойсе запретил Трампу участвовать в праймериз

Группа критиков Трампа, добивающиеся его исключения из бюллетеня в Иллинойсе, одобрительно восприняла решение суда, сообщила их адвокат Кэрин Ледерер. «Что мы считаем невероятно важным в этом решении — и той деталью, которая потенциально отличает его от пересмотра Верховным судом Соединенных Штатов, — это то, что судья Портер действительно ознакомилась с доказательствами, которые были ей представлены», — добавила Ледерер.