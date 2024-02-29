Суд в Иллинойсе запретил Трампу участвовать в праймериз

Суд в Иллинойсе поручил избирательной комиссии штата исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах (праймериз) 19 марта, передает Chicago Sun Times.
Затем судья Трейси Портер приостановила действие своего постановления, чтобы дать адвокатам политика время на подачу апелляции. Они должны это сделать до пятницы, 1 марта.
Судья признала, что ее решение не может стать «окончательным результатом», учитывая, что суды более высокой инстанции будут иметь возможность принять собственное решение.
Группа критиков Трампа, добивающиеся его исключения из бюллетеня в Иллинойсе, одобрительно восприняла решение суда, сообщила их адвокат Кэрин Ледерер. «Что мы считаем невероятно важным в этом решении — и той деталью, которая потенциально отличает его от пересмотра Верховным судом Соединенных Штатов, — это то, что судья Портер действительно ознакомилась с доказательствами, которые были ей представлены», — добавила Ледерер.