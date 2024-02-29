Осталось пятеро детей и четыре внука: в Заларинском районе простились с кузнецом, погибшим в зоне СВО

С 16 лет Виктор начал работать. Сначала помощником кузнеца в совхозе «Тыретский». В 2023 году закончил Иркутское училище по специальности — кузнец ручной и художественной ковки 5 разряда. Кроме того, занял первое место в конкурсе по изготовлению металлических ландшафтных скульптур для Центрального парка отдыха в поселке Залари.