Осталось пятеро детей и четыре внука: в Заларинском районе простились с кузнецом, погибшим в зоне СВО

В селе Ханжиново 28 февраля состоялось прощание с военнослужащим Виктором Линником, погибшим во время СВО. Об этом сообщает глава района Владимир Самойлович в своем телеграм-канале.
Сибиряк родился 13 мая 1976 года в деревне Николаевка Заларинского района. У него остались пятеро детей и четыре внука.
С 16 лет Виктор начал работать. Сначала помощником кузнеца в совхозе «Тыретский». В 2023 году закончил Иркутское училище по специальности — кузнец ручной и художественной ковки 5 разряда. Кроме того, занял первое место в конкурсе по изготовлению металлических ландшафтных скульптур для Центрального парка отдыха в поселке Залари.
— В декабре прошлого года Виктор отправился добровольцем в зону СВО. Был стрелком-помощником гранатомётчика. Но 9 января 2024 года был смертельно ранен под Авдеевкой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, — говорит глава района.