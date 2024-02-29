Дорогое жилье: начальник УМВД по Приморью объяснил, почему в полиции недостает кадров

Во Владивостоке прошло заседание Законодательного Собрания Приморского края. Во время мероприятия начальник УМВД по региону Александр Табакеев отчитался о деятельности полиции за 2023 год. По его словам, одна из основных проблем, которая негативно влияет на работу ведомства, это недостаток кадров. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».