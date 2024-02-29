Дорогое жилье: начальник УМВД по Приморью объяснил, почему в полиции недостает кадров

Во Владивостоке прошло заседание Законодательного Собрания Приморского края. Во время мероприятия начальник УМВД по региону Александр Табакеев отчитался о деятельности полиции за 2023 год. По его словам, одна из основных проблем, которая негативно влияет на работу ведомства, это недостаток кадров. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
За 12 месяцев прошлого года на службу приняли 571 человека, а вот ушли из ведомства 952 человека. По мнению Александра Табакеева, сотрудники переезжают в другие регионы из-за высокой стоимость жилья в Приморье.
Также личного состава не хватает в патрульно-постовой службе, конвойной и в подразделениях участковых уполномоченных полиции.
Как поделился Александр Табакеев, решить кадровую проблему помогут, например, стимулирующие выплаты из краевого бюджета. Председатель краевого парламента Антон Волошко предложил руководителю управления направить в краевой парламент свои предложения.