В Приморье повышают уровень безопасности к выборам президента России

Приморье совместно с другими российскими регионами подошло к активной фазе избирательной кампании по выборам президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Накануне состоялось заседание антитеррористической комиссии региона, где обсуждалась безопасность в преддверии и дни голосования. Всего в крае организовано 1300 извбирательных участков, сообщает ИА PrimaMedia.
Как доложила председатель Избирательной комиссии края Татьяна Гладких, завершается изготовление бюллетеней и начинается их развоз по территориальным комиссиям. Как только на участки поступают документы строгой отчетности, помещения берутся под охрану. Она уточнила, что сейчас члены участковых избирательных комиссий активно ведут обход избирателей. Уже пройдено 68% людей, включенных в избирательные списки.
Всего в крае сформировано 1300 избирательных участков. В настоящее время продолжается обследование помещений на предмет их безопасности и антитеррористической защищенности. Критических замечаний по их состоянию не выявлено. Вместе с тем, члены УИКов и общественные наблюдатели проходят обучение по поведению в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
«Проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение противоправных действий, в первую очередь с лицами, находящимися на учете в органах внутренних дел. Продолжается обследование избирательных участков и прилегающей к ним территории. Сами же участки оснастят рамочными и ручными металлодетекторами», — отметили в УМВД и Росгвардии.
Как сообщали ранее в правительстве Приморья, в крае созданы все условия, чтобы выборы главы государства были открытыми и законными. Важнейшим инструментом для выполнения поставленной задачи является независимый контроль. Поэтому на каждом участке в течение всех трех дней голосования будут работать общественные наблюдатели.