В Приморье повышают уровень безопасности к выборам президента России

Всего в крае сформировано 1300 избирательных участков. В настоящее время продолжается обследование помещений на предмет их безопасности и антитеррористической защищенности. Критических замечаний по их состоянию не выявлено. Вместе с тем, члены УИКов и общественные наблюдатели проходят обучение по поведению в случае возникновения непредвиденных ситуаций.