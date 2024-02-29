СМИ анонсировали визит Владимира Путина в Красноярск

СМИ ссылаются на информированные, но неназванные источники, а цель визита главы государства не уточняется.
Красноярские политологи сообщили, что тоже слышали о возможном предстоящем визите президента РФ в краевой центр, но отметили, что какими-либо подробностями не располагают.
Напомним, в последний раз Владимир Путин посещал в Красноярск в марте 2019 года во время открытия Зимней Универсиады.
Сегодня, 29 февраля, в полдень по московскому времени президент РФ выступит с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В своем обращении Владимир Путин даст оценки положению дел в стране и определит основные направления внутренней и внешней политики.