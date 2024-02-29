Жители Хабаровского края увидят послание Президента Федеральному собранию

Согласно конституции, президент должен обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Впервые с посланием президент обратился к Федеральному собранию 8 июля 2000 года. Так он делал ежегодно, кроме 2022 года. В тот год ситуация менялась настолько быстро, что было бы невозможно составить планы на долгосрочную перспективу.