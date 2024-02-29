Жители Хабаровского края увидят послание Президента Федеральному собранию

В послании будут озвучены задачи на ближайшие шесть лет.
Как объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, главные темы послания президента РФ будут известны только во врем я выступления. Он отметил, что в этом году к участию в послании будут привлечены участники спецоперации на Украине. Также президент регулярно встречался с вице-премьерами, поэтому темы послания регулярно актуализировались.
Согласно конституции, президент должен обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Впервые с посланием президент обратился к Федеральному собранию 8 июля 2000 года. Так он делал ежегодно, кроме 2022 года. В тот год ситуация менялась настолько быстро, что было бы невозможно составить планы на долгосрочную перспективу.
«Я думаю, что в грядущем выступлении президента стоит ожидать много информации о внешнеполитическом курсе страны, так как к этой теме сегодня приковано внимание многих. президентом выстроен четкий горизонт планирования, который обусловлен политической и экономической целесообразностью», — AmurMedia рассказал Евгений Чадаев, член общественных советов органов исполнительной власти Хабаровского края.