Председатели депутатских комиссий встретились с главой города Железногорск

Говорили о планах ремонтов дорог, зданий учреждений культуры и спорта в этом году. Особое внимание уделили обсуждению возможного строительства многоквартирного дома в микрорайоне № 5.
«Договорились провести встречи с жителями, исследовать состояние сетей, транспортную нагрузку. Также рассмотрим этот вопрос на комиссии по социальным вопросам, пригласим специалистов администрации и жителей. Только после этого будет приниматься решение», — сказал председатель социальной комиссии Глеб Шелепов.
Парламентарии также предложили провести встречи с железногорцами, которым недавно исполнилось 18 лет. Планируется поздравить их с появлением новых возможностей и прав. В частности, избирательное право они смогут реализовать уже совсем скоро на выборах президента РФ.