Михаил Дегтярев встретился с авиастроителями Комсомольска-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь провели совместную встречу с авиастроителями Комсомольска-на-Амуре. С коллективами входящих в ОАК предприятий они обсудили реализацию запущенного благодаря Президенту России Владимиру Владимировичу Путину плана долгосрочного развития города юности. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства.

— Комсомольск-на-Амуре — объект особого внимания федерального центра. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию в 2015 году: «Ещё одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. Это город с легендарной историей, с современной высокотехнологичной промышленностью, которая выпускает востребованную гражданскую продукцию и успешно работает на оборонную промышленность». Вскоре был утверждён комплексный план развития города, — напомнил Михаил Дегтярев.

Благодаря долгоплану в Комсомольске-на-Амуре построены или капитально отремонтированы уже 27 объектов. Среди них станция скорой помощи, инженерная школа, драматический театр, третий и четвёртый этапы регионального центра развития спорта. В порядок привели основные автомагистрали. Например, Комсомольское шоссе. Единая президентская субсидия дала возможность реконструировать 211 дворов в инженерной столице ДФО.

В работе по развитию Комсомольска-на-Амуре очень активное участие принимает Объединённая авиастроительная корпорация. Ещё в 2021 году было подписано соглашение ОАК с городской администрацией. Благодаря этому удалось благоустроить ряд общественных территорий, среди которых парк имени Гагарина. В десяти комсомольских школах оборудовали спортплощадки для подготовки к сдаче норм ГТО. На средства корпорации в Комсомольске-на-Амуре ремонтируются остановки общественного транспорта. Профильные классы школы авиастроительного колледжа были оснащены современным цифровым оборудованием. Программа сотрудничества администрации Комсомольска-на-Амуре и ОАК была продлена до 2025 года.