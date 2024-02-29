Михаил Дегтярев встретился с авиастроителями Комсомольска-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь провели совместную встречу с авиастроителями Комсомольска-на-Амуре. С коллективами входящих в ОАК предприятий они обсудили реализацию запущенного благодаря Президенту России Владимиру Владимировичу Путину плана долгосрочного развития города юности. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства.
— Комсомольск-на-Амуре — объект особого внимания федерального центра. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию в 2015 году: «Ещё одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. Это город с легендарной историей, с современной высокотехнологичной промышленностью, которая выпускает востребованную гражданскую продукцию и успешно работает на оборонную промышленность». Вскоре был утверждён комплексный план развития города, — напомнил Михаил Дегтярев.
Благодаря долгоплану в Комсомольске-на-Амуре построены или капитально отремонтированы уже 27 объектов. Среди них станция скорой помощи, инженерная школа, драматический театр, третий и четвёртый этапы регионального центра развития спорта. В порядок привели основные автомагистрали. Например, Комсомольское шоссе. Единая президентская субсидия дала возможность реконструировать 211 дворов в инженерной столице ДФО.
В Ленинском округе благоустроены общественные территории, в том числе парк имени Ю. А. Гагарина, оборудованы спортплощадки для подготовки к сдаче ГТО в десяти школах, отремонтированы остановки общественного транспорта, оснащены современным компьютерным оборудованием профильные классы. Учитывая положительный социальный эффект, принято совместное решение продлить программу до 2025 года: такое соглашение было подписано на полях ВЭФ-2023.
— Ключевая задача корпорации — обеспечить высококвалифицированным сотрудникам предприятий ОАК, строящим крылья для страны, комфортные условия труда и возможности для развития компетенций, — отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Благодаря личному контролю со стороны Михаила Дегтярева успешно завершается реализация долгосрочного плана, в рамках которого Комсомольск-на-Амуре начал преображаться. Примечательно, что средства на это выделила ОАК, с руководством которой губернатор нашёл общий язык.
Работа по долгосрочному плану развития Комсомольска-на-Амуре продолжается. Предстоит восстановить несколько парков, ДК и ледовый дворец «Металлург». Запланирована реконструкция аэропорта и взлётно-посадочной полосы в Хурбе. В этом году должна завершиться реконструкция городской набережной, строится интерактивный центр «Эвристика», идёт ремонт школы № 38 и детсада № 134, стадиона «Авангард». Ещё одна серьёзная задача — сдача детского больничного комплекса и межрайонного онкологического диспансера. К концу 2025 года должна быть построена первая сотня арендных квартир, в которых смогут жить в том числе и специалисты-авиастроители.