В Иркутске состоялся гала-концерт конкурса патриотической песни «Февральский ветер»

«Конкурсу уже более 20 лет. Его цель — военно-патриотическое, нравственное воспитание детей и молодежи. Было организовано три этапа. Сначала дети участвуют в мероприятиях в своих учебных заведениях, затем демонстрируют таланты на окружных отборочных турах. По результатам оценки экспертного жюри лучшие из лучших представляют творческие номера на закрытии фестиваля», — рассказала начальник департамента образования Анжела Головко.