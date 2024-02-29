В Иркутске состоялся гала-концерт конкурса патриотической песни «Февральский ветер»

Участие в нем принимали дошкольники в возрасте 5−7 лет и ученики 1−11 классов из 170 образовательных организаций города.
На сцене Дворца детского и юношеского творчества состоялся гала-концерт, где выступили финалисты. Ими стали 12 коллективов, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Конкурсу уже более 20 лет. Его цель — военно-патриотическое, нравственное воспитание детей и молодежи. Было организовано три этапа. Сначала дети участвуют в мероприятиях в своих учебных заведениях, затем демонстрируют таланты на окружных отборочных турах. По результатам оценки экспертного жюри лучшие из лучших представляют творческие номера на закрытии фестиваля», — рассказала начальник департамента образования Анжела Головко.
«Это торжественное мероприятие, которое позволяет задуматься о прошлом и будущем своей страны. Нужно знать исторически значимые события, помнить о наших предках. Считаю, что важно присоединяться к подобным конкурсам», — поделился ученик школы № 21 Александр Стельмашонок.
Фестиваль «Февральский ветер» проводит департамент образования администрации города.
«Без сомнения, каждый участник заслуживает похвалы и уважения. Особая благодарность — педагогам, которые занимаются с ребятами, вкладывают в них чувство любви к Родине. Такие дети вырастут настоящими патриотами, будут знать историю, культуру и чтить подвиги наших героев», — отметил мэр города Руслан Болотов.