Ким Чен Ын дал начало строительству завода по программе регионального развития

СЕУЛ, 29 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 февраля принял участие в церемонии начала строительства завода в рамках программы регионального развития «20×10». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Наконец началась борьба за выполнение десятилетней цели нашей партии по всестороннему развитию провинции. Не могу не проникнуться сильными чувствами при мысли, что мы поможем сделать лучше жизнь миллионов жителей городов и уездов наших регионов. С другой стороны, мне жаль, что эту работу мы начинаем только сейчас», — сказал Ким Чен Ын.
ЦТАК отмечает, что со строительством завода в уезде Сончхон в провинции Пхёнан-Намдо началась практическая реализация программы развития региональной промышленности. Власти планируют возводить заводы в 20 уездах в течение 10 лет. Ким Чен Ын был одним из первых, кто взялся за лопату на соответствующей церемонии. ЦТАК отмечает, что цель этой кампании — улучшить условия жизни людей за пределами столичного региона и оживить социалистическое строительство.
Руководитель народной республики отметил, что страна занимается укреплением обороноспособности, масштабным строительством жилья, в том числе в сельской местности. Поэтому проведение новой кампании по региональному развитию будет «непростой задачей», пояснил он. Ким Чен Ын также лично передал знамя 124-му полку Корейской народной армии, который был сформирован для реализации политики по региональному развитию. На церемонии присутствовали «солдаты-строители», а также министр обороны.