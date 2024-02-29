Ким Чен Ын дал начало строительству завода по программе регионального развития

«Наконец началась борьба за выполнение десятилетней цели нашей партии по всестороннему развитию провинции. Не могу не проникнуться сильными чувствами при мысли, что мы поможем сделать лучше жизнь миллионов жителей городов и уездов наших регионов. С другой стороны, мне жаль, что эту работу мы начинаем только сейчас», — сказал Ким Чен Ын.