Сенат Франции одобрил закрепление в конституции права женщины на аборт

Национальное собрание Франции (нижняя палата) большинством голосов одобрило законопроект в январе. После одобрения инициативы Сенатом законопроект должны принять на совместном заседании обеих палат парламента.
Летом 2022 года Верховный суд США постановил, что конституция не предусматривает права на аборт, и тем самым отменил легализацию абортов на федеральном уровне, передав права на их регуляцию штатам. В итоге в 20 штатах аборты запретили, ограничили или планируют это сделать. Именно решение Верховного суда США стало причиной, по которой президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал закрепить право женщины на аборт во французской конституции.
В России аборты легальны. В 2015 году председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Мизулина инициировала законопроект о выводе абортов из системы ОМС и запрете абортов в частной медицине, однако он был отклонен. В 2023 году от искусственного прерывания беременности отказались частные клиники в Курской и Липецкой областях, а также в Крыму. В декабре в Госдуму был внесен проект о выводе абортов из услуг частных клиник на федеральном уровне.
Эрдни Кагалтынов