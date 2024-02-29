Сенат Франции одобрил закрепление в конституции права женщины на аборт

В России аборты легальны. В 2015 году председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Мизулина инициировала законопроект о выводе абортов из системы ОМС и запрете абортов в частной медицине, однако он был отклонен. В 2023 году от искусственного прерывания беременности отказались частные клиники в Курской и Липецкой областях, а также в Крыму. В декабре в Госдуму был внесен проект о выводе абортов из услуг частных клиник на федеральном уровне.