Отряд боевых кораблей ТОФ «сразился» с пиратами в Аравийском море

«Командованием фрегата “Маршал Шапошников” было принято решение произвести досмотр подозрительного судна. Группа досмотра в составе военнослужащих специального подразделения на быстроходной лодке приблизилась к условному каботажному судну и, высадившись на него, обнаружила нескольких членов экипажа, которые пытались оказать сопротивление. На борту судна группа досмотра обнаружила абордажное оборудование, гранатомёт, автоматы и несколько переносных радиостанций. Экипаж судна был задержан», — рассказали в Минобороне.