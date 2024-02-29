Отряд боевых кораблей ТОФ «сразился» с пиратами в Аравийском море

Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» из состава отряда боевых кораблей (ОБК), выполняющего поставленные задачи в рамках деятельности в дальнем морском походе, провёл учение по противодействию пиратству в Аравийском море. В три этапа экипажи обезвредили условных контрабандистов с оружием, «уничтожил» малогабаритные лодки и произвели воздушное патрулирование с вертолета, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
По замыслу учения, было обнаружено подозрительное каботажное судно, которое не отвечало на запросы корабля посредством радиообмена на международных каналах УКВ (ультракороткие волны) связи.
«Командованием фрегата “Маршал Шапошников” было принято решение произвести досмотр подозрительного судна. Группа досмотра в составе военнослужащих специального подразделения на быстроходной лодке приблизилась к условному каботажному судну и, высадившись на него, обнаружила нескольких членов экипажа, которые пытались оказать сопротивление. На борту судна группа досмотра обнаружила абордажное оборудование, гранатомёт, автоматы и несколько переносных радиостанций. Экипаж судна был задержан», — рассказали в Минобороне.
На втором этапе учения артиллерийские расчёты фрегата отработали действия по уничтожению условных малогабаритных быстроходных лодок, на которых вооружённые люди произвели попытку нападения и захвата иностранного торгового судна. Расчёты артиллерийских комплексов АК-630 и штатного пулемёта «Утёс» обезвредили условно нападавших пиратов.
В настоящее время фрегат «Маршал Шапошников» продолжает выполнение поставленных задач в Аравийском море.
Отметим, флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» в составе ОБК ТОФ вышли в море из Владивостока 22 января 2024 года для выполнения задач в дальнем морском походе.